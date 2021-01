Incidente con il bob a Bielmonte, 3 giorni di prognosi per il bimbo di 4 anni

Aggiornamento del 17 gennaio

Se la caverà con tre giorni di prognosi il bambino di 4 anni che nella mattinata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente con il bob a Bielmonte. I sanitari del 118,intervenuti con l'elisoccorso, non hanno riscontrato traumi o ferite evidenti nel piccolo, visibilmente spaventato a causa dell'accaduto. Per precauzione, rimarrà in osservazione all'ospedale di Ponderano fino a lunedì.

Il fatto

Momenti di preoccupazione nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio, a Bielmonte. Secondo le prime ricostruzioni, un bambino di circa 4 anni sarebbe rimasto coinvolto in un incidente mentre scendeva con il bob da una pista perdendone il controllo e cadendo a terra.

Il ragazzino è stato assistito immediatamente dagli uomini del Soccorso Piste di Bielmonte ed è stato caricato cosciente sull’elisoccorso per il trasporto in Ospedale. Dai primi controlli sembra che stia meglio.