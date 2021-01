Auto fuori strada, doppio incidente nella notte biellese. A Cossato giovane in codice rosso FOTO

Sono stati due gli incidenti autonomi accaduti nella notte appena trascorsa sulle strade biellesi. Il primo in ordine di tempo si è verificato dopo le 23 di ieri sera, 16 gennaio, in strada Trossi a Gaglianico. Per cause da accertare, l'automobilista ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada contro il guardrail. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l'auto, alimentata a GPL, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi. Il conducente non avrebbe riportato gravi ferite.

Il secondo è accaduto verso le 2 in via Remo Pella a Cossato. Una Fiat Punto al cui interno ci sarebbero stati quattro ragazzi due minorenni e due maggiorenni, è sfuggita al controllo del suo conducente andando a sbandare e capottandosi. Tutti hanno riportato ferite, anche se di diversa entità per ognuno: il più grave, probabilmente uno dei due minorenni, è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso; due suoi amici in codice giallo; uno solo in codice verde. Dai primi riscontri pare che il giovane alla guida dell'auto sia risultato positivo all'alcol test. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato e messo in sicurezza l'auto, e la Polizia Stradale, che ha rilevato il sinistro.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.