Sandigliano, messa in parrocchia per celebrare Sant'Antonio Abate FOTO

Il covid non ha fermato i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate a Sandigliano. Questa mattina, 17 gennaio, si è svolta la messa in onore del Santo protettore degli agricoltori, senza però il tradizionale raduno dei trattori né il pranzo finale, nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria.

Presente alla cerimonia, officiata da don Mario, anche il sindaco Mauro Masiero. In foto il parroco con i due priori del paese a fianco dell'altare sul quale, per l'occasione, sono state depositate diverse offerte tra cui grano, pannocchie, frutta e verdura, pentole e attrezzi agricoli.