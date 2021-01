Sandigliano, donato al sindaco il Libro Verde degli Alpini

Nelle scorse settimane, il presidente del gruppo ANA Alpini di Sandigliano Vincenzo Gariazzo, accompagnato da alcuni alpini della sezione, ha voluto donare al sindaco Mauro Masiero una copia del “Libro Verde - Emergenza Sanitaria 2020”.

“Dal 2001 la Sezione Nazionale Alpini pubblica il Libro Verde della solidarietà, un rendiconto delle azioni svolte durante l'anno a favore del prossimo, dando vita a iniziative di solidarietà e di protezione civile, accorrendo in occasione di calamità, raccogliendo fondi da destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni locali, concorrendo alla raccolta di generi alimentari di prima necessità indetta dal Banco Alimentare – si legge sul sito del Comune - E mai come quest'anno, in cui l'emergenza causata dalla pandemia, ha messo in ginocchio la sanità, l'economia, le famiglie, gli alpini sono stati al centro della solidarietà, impiegandosi per aiutare chi si trovava in difficoltà. Il totale generale della solidarietà alpina è di € 40.838.238,78 euro tra somme raccolte e donate e ore valorizzate”.

Luca Cozzaglio, alpino e medico, ha riassunto con queste semplici ma incisive parole l’opera svolta da tutti i volontari: “Non è necessario cogliere il momento opportuno, essere famosi o al centro dell’attenzione per realizzarsi, bisogna solo essere Uomini semplici ma con la U maiuscola capaci di soffrire quanto di gioire".