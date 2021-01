Giornata mondiale della pizza, Apicella: "Un piatto che sa di arte, cultura e passione"

Margherita, bianca, farcita, classica: qualsiasi gusto sia, la pizza è da sempre uno dei piatti più amati dagli italiani. Un cibo così tanto apprezzato e ricco di storia da avere una ricorrenza tutta sua, anzi due: la Giornata mondiale della pizza, che viene celebrata oggi 17 gennaio, e il World Pizza Day, la variante internazionale fissata per il 9 febbraio. Una festa, quella di oggi, nata nel 2017 in seguito al riconoscimento da parte dell'Unesco dell'arte tradizionale del "pizzaiuolo" napoletano come patrimonio culturale dell’umanità.

La pizza è un piatto notoriamente legato all'Italia del Sud, ma anche a Biella ha tracciato la sua storia: "Una delle prime pizzerie a Biella - racconta Luigi Apicella de La Lucciola - fu La Capri, gestita da mio nonno (in foto) che aprì negli anni '50 in piazza del Monte. Ai tempi una pizza normale costava 100 lire, mentre quella napoletana 150. Oggi, nonostante il momento difficile, la pizza la fa da padrona, continuando ad essere uno dei piatti più richiesti anche da asporto e a domicilio".

Con il lockdown, tra l'altro, sono stati numerosi gli italiani che hanno provato a cimentarsi in cucina e ad addentrarsi nell'affascinante mondo degli impasti (farina e lievito andati a ruba nei primi mesi di pandemia lo testimoniano), di cui la pizza rimane senza dubbio la regina indiscussa.

"La pizza è arte, cultura, passione - racconta Luigi Apicella - quando portiamo una pizza stiamo comunicando con l'altra persona, c'è stata una giornata di lavoro dietro. La nostra passione ci solleva dalla fatica costante del nostro lavoro. Avremmo voluto fare qualcosa di speciale per celebrare insieme questa ricorrenza, ma non abbiamo potuto a causa dell'emergenza. Speriamo che per il prossimo anno potremmo festeggiare tutti insieme la nostra amata pizza".

Anche a Novara uno dei componenti della famiglia Apicella aprì una delle prime pizzerie della zona. Negli stessi anni venne costituita l'associazione Pizza Tramonti, diventata il punto di riferimento per i tantissimi pizzaioli originari della Costiera Amalfitana in giro per il mondo.