Vaccini anticovid, la proposta dei sindacati: "Usare le Rsa Covid-free per velocizzare e fare i richiami"

Tra le strutture che più di altre hanno pagato dazio alla pandemia, le Rsa sono però ora pronte a tornare in prima fila per dare il proprio contributo contro il Coronavirus. È la proposta che arriva in queste ore da Cimo Piemonte, il sindacato che rappresenta la dirigenza medica regionale.

Visto che i contagi non si fermano, con le terapie intensive ancora sotto stress, l'idea è di rafforzare la rete di somministrazione del vaccino utilizzando proprio le strutture per anziani, a patto che siano Covid-free. “Per accelerare la somministrazione dei vaccini si potrebbero coinvolgere le RSA Covid Free presenti su tutto il territorio regionale, sostenerle con l’adeguato personale sanitario, e intensificare così il processo di vaccinazione della popolazione”, dice il segretario di Cimo Piemonte, Sebastiano Cavalli.