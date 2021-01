Niente Winter Brich Trail nel 2021, l'annuncio degli organizzatori: “Appuntamento al prossimo anno”

Niente edizione 2021 del Winter Brich Trail.

Ad annunciarlo gli stessi organizzatori sulla propria pagina Facebook: “Con immenso dispiacere, ma con la convinzione di aver fatto la scelta giusta, vi comunichiamo che l' edizione 2021 del Winter Brich Trail non ci sarà. Abbiamo provato a immaginare come sarebbe stato ritrovarci il 14 febbraio e fin da subito non ci siamo riconosciuti in quello che la situazione attuale ci costringerebbe a fare. Il Winter Brich Trail non è mai stato solo una gara: negli anni abbiamo costruito un evento di aggregazione festosa per una intera comunità, una possibilità per tutti di scoprire il nostro territorio. Le tante e assolutamente necessarie restrizioni avrebbero rubato i sorrisi dei vincitori ed i volti soddisfatti di tutti, gli arrivi per mano, gli abbracci tra perfetti sconosciuti che per tre ore hanno condiviso le stesse fatiche, la festa a cui tutti sono abituati. Il nostro pensiero è andato anche a tutti i volontari che avrebbero reso tutto questo possibile, esporli a un eventuale rischio non ci è sembrato giusto, come non ci è sembrato giusto rubare energie a tutti gli operatori sanitari già duramente provati dall' immenso compito che stanno ricoprendo".

"Vogliamo però porci un obiettivo, reincontrarci sotto l'arco di partenza il 13 febbraio 2022 - si legge nel post - una speranza oltre che un desiderio per dimenticare questo anno di assenza. Nel salutarvi ci teniamo a dire che ci occuperemo comunque della pulizia e della manutenzione dei tracciati, sperando che abbiate voglia di percorrerli nel modo che preferite”.