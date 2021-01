Beltrame riparte dal Portogallo, l'ex Juve è il nuovo giocatore del Maritimo

Nuova avventura per Stefano Beltrame: dopo l'esperienza al CSKA Sofia, l'attaccante biellese, classe '93, riparte dalla Primeira Liga, la massima divisione del campionato portoghese, con la maglia del Maritimo.

In queste ore l'ex Novara e Juventus ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook: “Sono molto contento di essere qui!! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”. Al momento la squadra lusitana si trova al nono posto in classifica, con 14 punti raccolti in 13 gare di campionato.