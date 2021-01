Mag Gelato Biella, quando il gelato nasce in famiglia

Da luglio 2020 Matteo Borsari, classe 1991 di Santhià, è il titolare insieme alla fidanzata Viktoria di MAG Gelato in via Bertodano a Biella.

Due giovani che hanno iniziato la loro avventura imprenditoriale in un periodo difficile. La storia del gelatiere Matteo Borsari nasce dalla sua famiglia, che da trent'anni gestisce bar. "I miei genitori hanno avuto prima il Bar dei Portici e poi il Bar dei Giardini a Santhià, - racconta Matteo - e da vent'anni gestiscono l'Evergreen del Crocicchio di Carisio, dove io sono cresciuto, e dove mio papà faceva gelato artigianale".

Matteo muove i primi passi nel settore bar-gelateria proprio al Bar Evergreen, durante gli anni in cui frequenta l'istituto per geometri: "I miei genitori chiudevano il bar il sabato e la domenica. A 15 anni ho deciso di aprirlo durante il week end per guadagnare qualcosa e mi sono appassionato a questo a lavoro perché amo stare in mezzo alla gente. Organizzavo aperitivi e vendevo il gelato che faceva mio papà, iniziando ad imparare come si preparava".

Matteo si diploma geometra e nel 2016 si trasferisce a Vipiteno, in Trentino Alto Adige per lavoro: "Lavoravo per un impresa che effettua prove per materiale da costruzione, e nel week end tornavo all'Evergreen, che era diventato un secondo lavoro”.

A Vipiteno Matteo conosce la fidanzata Viktoria, che poi diventa sua collega di lavoro: "Viktoria lavorava in un hotel, dove io sono andato a lavorare dopo essermi licenziato per imparare meglio le lingue come tedesco ed inglese. e approfondire le mie competenze nel settore. Insieme abbiamo pensato di avviare un locale nostro e quando siamo stati pronti abbiamo acquistato MAG Gelato".

Matteo e MAG si incontrano nel luglio 2020: "Eravamo alla ricerca di un’attività già avviata ma che avesse un "potenziale inespresso". Dopo circa un anno di ricerche siamo entrati in contatto con MAG e ci è sembrato un buon punto di partenza".

Da sei mesi, nonostante il coronavirus, le aperture e le chiusure, Matteo, Vittoria e lo staff di Mag Gelato Biella, lavorano con entusiasmo. "Abbiamo sempre lavorato bene. - spiega Matteo - Biella è una città fantastica che, se si lavora bene, ripaga gli sforzi e le iniziative. La ricetta segreta del gelato MAG è un mix tra una linea base con panna e latte freschissimo del nostro territorio, prodotti di qualità eccellente come il nostro pistacchio, e le nostre competenze. Presto introdurremo nuovi prodotti tra cui, pasticceria, cioccolatini e barrette artigianali prodotte con il nostro cioccolato’’.

Per un ottimo gelato artigianale, torte gelato, yogurt, cremosi, praline, panna fatta in casa, tiramisù, tutto anche a domicilio, Matteo, Viktoria e lo staff di Mag Gelato Biella ti aspettano in via Bertodano 7 (tel. 0153700747; Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella).