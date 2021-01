Pray, gli Amici della Fagnana in campo per i campi profughi della Grecia: raccolta di vestiti e coperte

Una raccolta di generi di prima necessità da inviare ai campi profughi della Grecia. A promuovere questa lodevole iniziativa gli Amici della Fagnana di Pray che danno appuntamento a domani, 17 gennaio, al punto di raccolta della sede Pd a Pray, situata in via Bartolomeo Sella, vicino alla Bivervanca, dalle 10 alle 12.

Si raccolgono vestiti pesanti puliti per adulti e bambini, scarpe in buone condizioni, sacchi a pelo, coperte, lenzuola, asciugamani, zaini, valigie, prodotti per l'igiene personale, cibo a lunga conservazione per adulti e bambini, mascherine.