A Valdengo chiudono due negozi storici

Nelle scorse settimane due storiche attività di Valdengo hanno abbassato le rispettive saracinesche per l'ultima volta: si tratta de La Censa e dell'Alimentari Cera e Bordignon.

La Censa è l'edicola-tabaccheria di via Roma, vicina alla piazza del paese, vero punto di riferimento per ogni generazione. Dai più piccoli ai più anziani come ci spiega l'ex titolare Mirella, la cui gestione è iniziata nel lontano 1988: “Decisione meditata a lungo e sofferta. Il Covid ha contribuito, in parte, in questa scelta. Mancherà il rapporto quotidiano con i clienti. È stato un lavoro che mi ha regalato tante soddisfazione. Una bella realtà giunta alla fine. Futuro? Mi rimetto in gioco, ho già trovato lavoro e andiamo avanti”.

Anche l'Alimentari Cera e Bordignon ha cessato la propria attività per il pensionamento dei due titolari, Enzo e Laura, come spiegato in alcuni cartelli che campeggiano fuori dallo storico negozio: “Ringraziamo la clientela che ha sostenuto la nostra attività familiare – si legge – Grazie per averci dato l'opportunità di crescere e di esservi affidati a noi durante questi anni”.