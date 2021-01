e-Kumite, il giovane Spilinga nella finale Top 4 del Campionato Nazionale CSEN

Sono in fase di svolgimento le fasi finali del Campionato Nazionale CSEN e-Kumite palloncino. La gara si svolge in modalità online sulla piattaforma Sportdata-CSEN. Gli atleti devono simulare un combattimento su bersaglio fisso e caricare il video per la valutazione.

Le prove sono iniziate lunedì e tra sabato pomeriggio e domenica mattina si svolgeranno le finali in live streaming. La squadra Funakoshi 1976 diretta dal Maestro Damiano Rovatti ha partecipato con 4 atleti nella classe Esordienti verdi-blu-marroni e uno di loro ha superato le fasi eliminatorie e disputerà la finale TOP 4: è Christian Spilinga. Gli altri atleti si sono tutti classificati nei primi 15: all'11° posto Ya Hsuan Pietropoli, 13° Giovanni Garrione e 15° Diego Fiori.