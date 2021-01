Biella, trova l'auto in sosta con danni e strisce: amara sorpresa per un biellese

Ritrova l'auto lasciata in sosta con strisce ai paraurti, danni alla carrozzeria e cocci di plastica riversi per strada. Amara sorpresa per un 55enne di Biella che, intorno alle 10.30 di ieri, 15 gennaio, ha chiesto l'intervento degli agenti della Polizia locale.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che un altro veicolo abbia urtato il mezzo parcheggiato in via Caraccio, a Biella, senza fermarsi e avvisare il proprietario. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona per riuscire ad identificare l'autore del fatto.