Auto finisce fuori strada a Mottalciata, grosso spavento per una coppia di biellesi FOTO

È al vaglio dei Carabinieri la dinamica dell'incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 16 gennaio, in via Alpina, a Mottalciata, ai confini con la Baraggia. Per cause da accertare, una Toyota Yariz proveniente da Mottalciata è finita fuori strada con la parte posteriore.

Sul posto i militari dell'Arma, i Vigili del Fuoco di Cossato e i sanitari del 118 che hanno prestato assistenza alla coppia presente a bordo, visibilmente spaventata. Non è servito il trasporto in Ospedale. Il mezzo ha riportato alcuni danni alla carrozzeria.