Covid non ferma Festa Sant'Antonio Abate ma niente raduno dei trattori a Sandigliano

Il Covid non ferma le tradizioni contadine di Sandigliano. Domani, domenica 17 gennaio, si terrà la 42° Festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli agricoltori, in forma ridotta, vista l'emergenza sanitaria in corso.

Non si svolgerà né il tradizionale raduno dei trattori né il pranzo finale: alle 11, invece, è in programma la Santa Messa di ringraziamento, con la tradizionale offerta dei frutti della terra, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e distanziamento. Al termine, un omaggio floreale per tutti gli agricoltori defunti.