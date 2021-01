Borse di studio, Su Nuraghe premia i figli meritevoli dei soci

Domenica 17 gennaio, alle 16, proclamazione on line delle tradizionali borse di Studio che, ogni anno, Su Nuraghe assegna ai figli dei soci, che si sono distinti per meriti scolastici. La selezione è stata affidata all’insindacabile giudizio dell’apposita commissione formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu, dalla maestra Elena Garella e presieduta dal prof. Roberto Perinu.

Nonostante le altalenanti limitazioni imposte dalle norme governative e sanitarie, il Consiglio del Circolo Culturale Sardo di Biella conferma l’inizio del nuovo anno sociale con al centro i bambini. Pertanto, pur dovendo rinunciare, domenica 17 gennaio, alla manifestazione in presenza, l’evento viene rimodulato con svolgimento in due diversi momenti: il primo, domenica 17 gennaio, alle 16, on-line su piattaforma Google Meet, con l’annuncio dei nominativi dei premiati; il secondo, in presenza, domenica 9 maggio 2021, alle16, presso le accoglienti sale di Su Nuraghe, in via Galileo Galilei, 11, a Biella, con la speranza che le limitazioni sanitarie non lo impediscano.

Attraverso il link https://meet.google.com/iph-nquq-tos è possibile partecipare, collegandosi da qualunque dispositivo, computer, telefono cellulare, tablet. Il prossimo 9 maggio 2021, unitamente agli assegni in denaro per i vincitori, a tutti i bambini presenti verranno consegnati altri regali, come libri e volumi di storia locale messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, giochi, peluches e gli immancabili dolci della tradizione isolana.