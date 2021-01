È stata sicuramente una giornata di festa per gli alunni delle scuole materne di Valdilana. Nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone hanno consegnato molte calze, in occasione della festività dell'Epifania.

Per l'occasione, la squadra ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per immortalare quel simpatico gesto: “La Befana ci tiene a fare i complimenti a tutti i bimbi, perché in un anno così particolare...sono stati bravissimi”.