A Magnano 50mila euro per il rifacimento e la coibentazione del tetto del municipio

È previsto per fine gennaio l'avvio dei lavori di rifacimento e coibentazione del tetto del municipio di Magnano. L'operazione, il cui costo ammonta a 50mila euro, è resa possibile grazie al finanziamento che lo Stato ha versato al comune nel corso del 2020: una cifra da destinare al capitolo degli interventi di efficientamento energetico. "Quest'anno ne riceveremo altri 100mila - spiega il sindaco Anna Grisoglio - sempre da utilizzare per effettuare lavori di efficientamento energetico. Al momento stiamo valutando quali siano gli interventi più urgenti da portare a termine, in modo da poter sfruttare al meglio il finanziamento".