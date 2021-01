Dal Nord Ovest - Finisce fuori strada e si ribalta, Vigili del Fuoco e 118 in azione

Intorno alle 20,15 di ieri 14 gennaio una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando di Vercelli, è intervenuta a Sant’Antonino di Saluggia in via Cigliano per un incidente stradale. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una Fiat Panda è uscita di strada nei pressi del cavalcavia ferroviario, finendo ribaltata su un fianco. L’intervento del 115 ha consentito la messa in sicurezza del veicolo, mentre il personale sanitario di Livorno Ferraris interveniva in soccorso all'automobilista, rimasto lievemente ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Livorno Ferraris.