Gaglianico e il Biellese piangono la scomparsa del professore 52enne Enzo Scelfo

Il mondo della scuola biellese e l’Istituto Comprensivo di Gaglianico piangono la scomparsa del professor Enzo Scelfo, scomparso all’età di 52 anni. Padre del 12enne e marito di Elisa Lio, anche lei professoressa ma alle medie di Valdengo, insegnava a Gaglianico ed era stimato in tutta la provincia. “Nessuno muore nella terra finché vive nel ricordo di chi resta” è la frase che famigliari e conoscenti gli hanno dedicato.

La moglie Elisa, da sempre al suo fianco per aiutare il prossimo, chiede di non portare fiori ma eventuali offerte al Fondo Edo Tempia: “Siamo stati sempre sensibili alla lotta alla malattia - racconta a Newsbiella - perché mio marito è stato stroncato dal covid ma ha anche lottato contro un linfoma. E abbiamo sempre creduto nell’importanza di sostenere gli altri: quando ci siamo sposati, ad esempio, abbiamo devoluto una cifra all’Airc e utilizzato delle bomboniere solidali. Anche in questo momento mi sento di fare una scelta rivolta al prossimo”.

Oltre alla moglie e al figlio, il professor Scelfo lascia i fratelli Franco, Mimma, Michela, Eleonora e Nerina con le rispettive famiglie; i suoceri Pina ed Emilio; l’affezionato cognato Rodolfo. Il rosario sarà recitato nella chiesa di San Paolo a Biella domenica 17 gennaio, alle 19,30. La stessa parrocchia ospiterà poi il funerale lunedì 18 gennaio alle 10. Nel rispetto della volontà da lui espressa, la sua salma sarà cremata.