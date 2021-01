Biella - Cade dalla bici e si procura una frattura. Soccorso con grande umanità dai Carabinieri

Un piccolo incidente nel quale è emersa la grande umanità dei Carabinieri intervenuti. L'uomo, tra i 25 e 35 anni, per cause imprecisate, ha perso il controllo del mezzo in via Milano a Biella, cento metri dopo il ponte di Chiavazza, schiantandosi sull'asfalto gelido. E' stato subito soccorso da una passante che ha provveduto a chiamare il 118.

Una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile di Biella, in quel momenti di passaggio, si è subito fermata per capire cosa fosse successo. Escluso l'investimento, i militari hanno verbalizzato il fatto e aiutato i sanitari dell'ambulanza a posizionare lo sventurato. molto dolorante, sull'apposito asse spinale.

Un Carabiniere ha anche dialogato in inglese con l'uomo, tranquillizzandolo e riferendogli che avrebbe lui stesso avvisato la famiglia per il suo ricovero in ospedale. Parole, gesti semplici ma avvolti da una grande umanità. Una fatto che ci ha piacevolmente colpiti.