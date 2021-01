In un Duomo non troppo pieno a causa della zona arancione, nel pomeriggio di sabato 9 gennaio suor Juliana Kamene Muia ha ufficializzato il suo "Sì" alla chiamata di Dio ad essere missionaria nel mondo, entrando a far parte delle sorelle del Monastero Mater Carmeli di Chiavazza. Per l'occasione, la cerimonia è stata immortalata dalle telecamere del biellese Nicolò Caneparo, fondatore di Nickland Media.

Ecco il video integrale della speciale messa celebrata dal vescovo Roberto Farinella: