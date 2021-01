Sostituzione fognatura a Cavaglià, variazioni sulle linee Atap 67 e 95

Da lunedì 18 gennaio a domenica 7 marzo (e comunque secondo le necessità di cantiere) la via Generale Salino di Cavaglià verrà chiusa al transito per lavori di sostituzione di un collettore fognario. Per questo Atap segnala alcune variazioni sulle linee 67 e 95: la prima (Santhià Cavaglià - Cigliano - Livorno F. - Saluggia) prevede partenza da Santhià e passaggio su SP 143, via Rondolino, piazza Ponteri, per poi tornare al percorso normale e viceversa; la seconda (Trino - Crescentino - Santhià - Cavaglià - Massazza), avrà partenza da Santhià, poi SP 143 direttamente verso Dorzano, infine percorso normale e viceversa. Di conseguenza, nei due sensi sarà soppressa la fermata di via Generale Salino.