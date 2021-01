VDay alla Domus Laetitiae: effettuati i vaccini a ospiti e operatori

Vaccinarsi è un’opportunità! Quanti di noi, in questo anno particolare, hanno sperato che arrivasse il momento in cui poter fare un passo avanti rispetto alla lotta alla pandemia da Covid-19.

In Domus Laetitiae, a Sagliano Micca e nelle altre nostre sedi, abbiamo cercato di stare molto attenti per tutelare e mantenere in salute, ragazzi e operatori. Tamponi inizialmente ogni 15 giorni poi ogni 30, visite sospese, attività modificate, norme regionali e nazionali rispettate scrupolosamente per impedire al Covid di entrare nella nostra struttura.

Venerdì 15 gennaio è stato un giorno molto importante. Tutti i ragazzi e il 95% circa degli operatori hanno aderito alla campagna vaccinale. Richiamiamo la frase di Papa Francesco: “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri” e ringraziamo il personale sanitario dell’ASL BI ed in particolare il dipartimento di prevenzione per la vicinanza e per il lavoro di questi mesi.