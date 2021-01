Vaccini ai donatori, Asl Biella: "Al momento riservati solo a volontari unità di raccolta sangue"

In questi giorni sono pervenute ad Asl Biella molte richieste di chiarimenti da parte di Associazioni di volontariato del territorio ed in particolare per i donatori di sangue appartenenti ad associazioni quali AVIS e FIDAS. Per questo, nella giornata di ieri, l'azienda locale ha provveduto a inviare una nota di precisazione: "Al momento - spiegano - tale diritto è riservato solo a chi svolge attività di volontariato presso le unità di raccolta sangue sul territorio. Tra le categorie previste per la vaccinazione covid-19, in questa prima fase, è indicato il "Volontariato che sta attualmente prestando servizio attivo per conto o presso asl, ospedali e strutture socio assistenziali", come le Croci Rosse e le attività di volontariato presso le unità di raccolta sangue sul territorio. Si avvisano pertanto tutti i donatori AVIS e FIDAS che si fossero già prenotati di non presentarsi all'appuntamento, benché fissato, in attesa di comunicazioni specifiche rivolte ai donatori da parte del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle Regioni. Seguiranno appena disponibili ulteriori comunicazioni e relative modalità organizzative, in accordo tra ASL e Associazioni di Donatori. Spiacenti per il disguido generato da una non facile interpretazione, si coglie l'occasione per ringraziare per la costante e preziosa collaborazione".