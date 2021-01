Magnano, lavori di ristrutturazione per la sede della Pro Loco

"Che sia di buon auspicio per questo 2021". Con queste parole i membri della Pro Loco di Magnano annunciano i lavori in corso nella loro sede di via Roma. L'immobile, di proprietà del comune, veniva inizialmente utilizzato dal Circolo Arci: "Come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno affidarne la gestione alla Pro Loco - spiega il sindaco Anna Grisoglio -. I lavori da noi sostenuti riguardano la messa in sicurezza della struttura, come il rifacimento degli impianti elettrico e di riscaldamento, mentre l'associazione si sta occupando della ristrutturazione interna. L'obiettivo è di rendere fruibile e accogliente lo spazio entro la primavera, in vista anche di eventuali eventi dedicati ai nostri cittadini". Uno spazio che verrà principalmente utilizzato dalla Pro Loco, ma che sarà comunque a disposizione di tutte le associazioni magnanesi.