Crisi Governo, Pichetto: “Conte si dimetta o spieghi in Parlamento se ha ancora maggioranza”

"Forza Italia ribadisce che il presidente Conte e la maggioranza devono fare chiarezza dinanzi agli italiani e soprattutto davanti al Parlamento. La crisi è il naturale epilogo di un governo nato male e soltanto per la paura del ritorno alle urne e della vittoria del centrodestra”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio.

“Conte si dimetta oppure spieghi in Parlamento se c'è o meno una maggioranza – sottolinea il senatore biellese - Tutto però si svolga rapidamente perchè l'Italia non può attendere e assistere a queste bieche lotte di potere. Ci sono tanti italiani, famiglie e imprenditori che stanno soffrendo il peso di una crisi economica a cui finora questa maggioranza non ha saputo dare risposte. Anziché discutere di Recovery Plan, di Mes, di investimenti e progetti di sviluppo la maggioranza litiga e si divide sui posti e sulle poltrone. E' tempo che questo governo vada a casa per manifesta incapacità, il centrodestra ha tutte le carte in regola per affrontare questo delicato momento".