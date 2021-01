Caso Seab, Cgil: "Ci piacerebbe poter dire che siamo stati troppo pessimisti sul procedura concordataria"

"Ad un mese dall’udienza in Tribunale che dovrebbe approvare o meno, fatto salvo un ulteriore rinvio, il piano concordatario di Seab la situazione sembra più che mai a rischio. Pare che il progetto su cui si lavora da un anno, anche grazie all’allungamento delle procedure determinato dall’emergenza Covid, non piaccia a diversi soci almeno a tre di quelli che dovrebbero tornare alla tariffa Tari (Biella, Cossato e Gaglianico), i rumori di un dissidio tra i tre comuni e il Cda di Seab voluto da tutti i soci si è palesato in questi giorni.

Al netto della buona volontà di salvare l’Azienda pubblica (non a tutti i costi) e il personale ribadita da tutti, due parti fondamentali del piano concordatario paiono non essere accettate dai tre Comuni oltre al ritorno alla TARI, la ricapitalizzazione della società, si tratta di provvedimenti che da mesi sono stati annunciati, anche pubblicamente, dal CDA in particolare dal suo Presidente Rossetto. Ad un mese dall’udienza sentiamo parlare di mancanza di dialogo tra Cda e soci, si vanno a cercare consulenze tardive, che ci paiono il tentativo di dare una parvenza 'tecnica' a decisioni politiche già prese; gli altri soci sono silenti, la 'rabbia' per il buco creato dalle amministrazione a TARIP sembra essersi placata.

Purtroppo si sta concretizzando per la procedura di concordato quanto paventato da noi un anno fa, quando si scelse quella soluzione; una strada che definivamo rischiosa e senza ritorno, una strada che a nostro parere non era da intraprendere tenuto conto che, come ci veniva a più riprese ripetuto da rappresentanti della politica e non solo, Seab era un’azienda sana con solo un problema di liquidità, risolto il quale si sarebbe potuto immaginare per l’Azienda un futuro fatto addirittura di utili da ridistribuire ai soci. Stante il problema di liquidità abbiamo richiesto di discutere con i creditori una dilazione dei pagamenti e un’immediata ricapitalizzazione che riaprisse le possibilità di fideiussione con le Banche, abbiamo proposto anche di ragionare su una multiutility con Cordar, il cui capitale sociale copriva ampiamente i debiti di SEAB e la cui esperienza in fatto di bollettazione poteva coprire una criticità dell’azienda che si occupa di rifiuti.

Tutte proposte bocciate o non prese in considerazione Quello che oggi c’è all’orizzonte è un piano concordatario non approvato dagli azionisti di maggioranza, il che porterebbe alla bocciatura da parte del Tribunale e al conseguente fallimento dell’Azienda, con forti perdite per chi ha crediti presso Seab, per i lavoratori il cui destino lavorativo è a rischio, per i cittadini e i Comuni. Il fallimento di Seab infatti obbligherà Cosrab ad indire una gara per l’affidamento del servizio e allora qualità del servizio, costi e tariffe saranno decise dal mercato.

In questo periodo di appelli alla responsabilità se ne fanno molti e spesso cadono nel vuoto, invitiamo allora tutti non alla responsabilità ma alla coerenza delle proprie decisioni, il CDA è espressione di tutti i Comuni e aveva come obiettivo la salvezza dell’Azienda attraverso la procedura concordataria. Se il piano proposto dal CDA non è funzionale allora non ci si limiti a denunciarlo, ma si proponga in fretta un piano alternativo. Ci piacerebbe tanto poter dire che siamo stati troppo pessimisti sulla procedura concordataria, in questo momento però ci sentiamo di più come Cassandra davanti al cavallo; ci resta il dubbio di chi c’è dentro a quel cavallo". Nota stampa diffusa a firma del segretario Cgil Biella Lorenzo Boffa Sandalina e Cristina Martiner segretaria Fp Cgil Biella.