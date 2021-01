Ternengo, ancora un tentativo di truffa ai danni di un’anziana

Un'altra tentata truffa a mezzo telefono in danno di un’ultrasettantenne residente in provincia. Nella mattinata di ieri, la donna ha ricevuto una chiamata telefonica da parte di un anonima interlocutrice - spacciatasi anche stavolta come nipote - che le chiedeva di prestarle 10 mila euro come somma per risarcire un fantomatico danno causato nel corso di un’incidente stradale in cui era rimasta coinvolta.

Fortunatamente l’unica vera nipote della donna era presente in casa, quindi la malvivente è stata immediatamente smascherata ed il tentativo di truffa è andato a vuoto. La vittima ha quindi informato i Carabinieri di Bioglio, che si sono subito hanno raccolto le prime indicazioni e stanno svolgendo le indagini del caso.