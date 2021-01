Sindaci di Coggiola e Pray consegnano targa di riconoscimento al Maresciallo Melaranci

Un riconoscimento per il lavoro reso in tutti questi anni. Lo scorso settembre il Maresciallo della Stazione di Coggiola Vincenzo Melaranci ha terminato il suo servizio per pensionamento.

“Le amministrazioni di Coggiola e Pray avrebbero voluto ringraziare pubblicamente, nei rispettivi consigli comunali, il Maresciallo per il prezioso lavoro svolto nelle nostre comunità – spiegano i sindaci Gianluca Foglia Barbisin e Gian Matteo Passuello - Purtroppo, per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 non è stato possibile”. La targa di riconoscimento è stata consegnata in forma privata dai due Sindaci.