L'Associazione Biellese Volontariato piange il collega Pier Renzo Ianno

La morte di Pier Renzo Ianno (leggi qui) ha profondamente colpito la comunità biellese. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, condivisi nelle ultime ore, che sottolineano il suo attivismo all'Ospedale di Biella dove è stato volontario fin dal 1982.

A piangerlo anche l'Associazione Biellese Volontariato che lo ricorda così: "Ci mancherai per la tua gentilezza, generosità e sensibilità: sei stato una persona speciale. Hai saputo farti conoscere ed apprezzare praticamente da tutto il personale dell'Ospedale di Biella, dove dal lontano 1991 sei sempre stato presente come volontario ABV nel reparto urologia e non solo. Grazie Pier Renzo”.

Ianno è stato premiato dall'ABV il 24 marzo 2017 per la sua continua collaborazione. Tutti i volontari dell’Associazione Biellese Volontariato lo ricordano con affetto e sono vicini ai familiari.