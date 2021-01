L'Inner Wheel Club di Biella dedica un service al progetto Fra' Galdino

Fra' Galdino è un progetto della Caritas Diocesana di Biella nato nel 2014 con l’obbiettivo di raccogliere generi alimentari da distribuire a chi ne ha bisogno attraverso gli Empori di Solidarietà e altre organizzazioni del territorio.

Le persone in difficoltà e in condizione di disagio, a seguito anche della pandemia da Coronavirus, sono sensibilmente in aumento e si stanno creando nuove situazioni di povertà. Il contributo che ognuno può dare laddove l’emergenza sociale è più acuta è molto importante.

In occasione del Natale l’Emporio Caritas di Biella ha preparato dei pacchi alimentari ”extra” per le persone in una situazione di bisogno che usufruiscono del servizio. L'Inner Wheel Club di Biella ha contribuito con un service dedicato all’acquisto degli alimenti di cui c’è più necessità per i pacchi dono nel periodo di Natale.