Biella, al Piazzo la benedizione degli amici a quattro zampe

L'emergenza coronavirus non blocca il tradizionale appuntamento rivolto agli amici a quattro zampe. In occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, si svolgerà la consueta messa di benedizione per gli animali da compagnia, accompagnati per l'occasione dai propri padroni e benedetti da don Gianni Panigoni, senza alcuna distinzione.

La funzione avrà luogo lunedì 18 gennaio, alle 18, alla chiesa di San Giacomo al Piazzo di Biella, nel rispetto delle norme anti-Covid. L'entrata in chiesa sarà contingentata.