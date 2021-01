Strona punta forte sulle scuole, sindaco: “Risorsa preziosa nei territori di montagna come il nostro”

“La scuola è una risorsa preziosa nei territori di montagna come il nostro. Per questo cerchiamo di migliorare i nostri servizi in modo da attrarre sempre più persone nei nostri luoghi”. Parola del sindaco di Strona Davide Cappio che, nei giorni scorsi, ha diffuso sui canali ufficiali social del Comune due video promozionali che descrivono tutte le potenzialità della scuola dell'infanzia e primaria presenti in paese.

Un open day “virtuale” e non in presenza, determinata dall'emergenza sanitaria in corso che ha limitato di molto gli incontri tra i genitori degli alunni e il corpo insegnanti per meglio rispettare le norme del distanziamento. “Questi video, visibili sulla pagina Facebook del Comune, permettono di prendere visione dell'offerta didattica che garantiscono i due plessi scolastici – sottolinea Cappio - A breve saranno consultabili anche sul sito del Comune. Come amministrazione, puntiamo forte sulle nostre scuole, tanto che abbiamo realizzato nei mesi scorsi tutta una serie di interventi per renderla più attrattiva, cercando di distinguerci con servizi sempre più innovativi e rivolti alle famiglie”.