Filo al lavoro per la 55a edizione

Con l’inizio dell’anno riprende il percorso di Filo verso la 55a edizione, in programma mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio 2021 al MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano). In vista della 55 edizione di Filo, Paolo Monfermoso, general manager del Salone, sottolinea come “Proprio perché affronta una situazione complessa come quella attuale, il settore deve moltiplicare gli sforzi per continuare a proporre a livello internazionale l’eccellenza della nostra filiera.

In questo contesto, e soprattutto per le aziende che si situano a monte del processo produttivo, le fiere in presenza rappresentano uno strumento fondamentale di promozione e comunicazione. Filo risponde appieno a questo ruolo, proponendosi come la piattaforma d’affari dove domanda e offerta di filati d’eccellenza si incontrano. Dal punto di vista organizzativo, poi, alcune nostre scelte adottate fin dagli esordi si rivelano oggi particolarmente azzeccate.

Mi riferisco ad esempio agli stand preallestiti, da Filo sempre utilizzati, che permettono oggi un pieno rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute di espositori e visitatori”. Lo staff di Filo è a disposizione delle aziende espositrici per rispondere alle richieste e alle domande dei futuri espositori. In ogni caso, per informazioni più dettagliate si può consultare il sito di Filo alla pagina filo.it/contatti.