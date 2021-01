Bitcoin trading: tutto ciò che devi sapere per iniziare

Negli ultimi periodi il Bitcoin si è rivelato una potente fonte di guadagno. Per questo in molti hanno deciso di iniziare a fare Bitcoin trading (letteralmente “scambio di Bitcoin”). Il settore delle criptovalute, infatti, oggi conta oltre 40 milioni di utenti.

Vuoi entrare a far parte di questo mondo ma non sai come fare? Non ti preoccupare, sei finito a leggere l’articolo giusto. Ti spiegherò innanzitutto in cosa consiste il Bitcoin e poi ti mostrerò i metodi migliori per fare Bitcoin trading e guadagnare con la criptovaluta più famosa del web.



Cos’è il Bitcoin?

Il Bitcoin (₿) è una criptovaluta, ossia una moneta elettronica il cui valore si basa sulla crittografia . Venne inventata nel 2008 da un inventore o un gruppo di inventori anonimi. Sostanzialmente si tratta di un metodo alternativo per scambiare denaro nato a seguito delle forti opportunità presentate da Internet di lavorare online.

Al giorno d’oggi, più di 10 anni dopo l’invenzione del Bitcoin la maggioranza dei guadagni a distanza deriva dal trading della criptovaluta.

La principale caratteristica del Bitcoin? L’estrema volatilità. Questo può significare maggiori possibilità di guadagnare tanto in poco tempo, ma anche di perdere tanto in poco tempo. Si tratta quindi di un investimento rischioso, che richiede da parte del trader alcune conoscenze di base.

Le conoscenze di base per il Bitcoin trading

Sicuramente un aspirante trader di Bitcoin deve avere delle buone conoscenze di gestione del denaro, vista l’estrema volatilità della criptovaluta . In particolare deve saper:

Analizzare i Bitcoin (il valore del Bitcoin cambia molto spesso, anche all’interno della stessa giornata, un buon trader deve quindi aggiornarsi costantemente sulla situazione della criptovaluta attraverso diverse fonti).

Fare uso di grafici e quotazioni (la maggior parte dei dati sul Bitcoin si presenta sulle varie fonti sotto forma di grafici o quotazioni e un buon trader deve saperli leggere e comprendere alla perfezione per evitare mosse sbagliate).

Aprire accordi sugli scambi di Bitcoin (in base alle analisi svolte un buon trader deve sapere quando è il momento giusto per scambiare Bitcoin, ossia il momento in cui riceverà il maggior profitto possibile).

Come fare Bitcoin trading?

Una volta acquisita la conoscenza dei concetti di base e una volta analizzata in profondità la situazione, si può iniziare a fare Bitcoin trading. Ma come funziona questo scambio di criptovaluta? Si tratta di un tipo di commercio online che in realtà ha poche differenze rispetto al tradizionale commercio di azioni, valute, o materie prime. La principale differenza è proprio l’estrema volatilità che abbiamo visto in precedenza. Il Bitcoin trading consiste nell’acquistare quando il prezzo è basso e di rivendere quando è più alto.

Ma si tratta di un tipo di commercio sicuro? Se si utilizzano dei mezzi affidabili, sì. Per questo esistono molte piattaforme che ti permetteranno di scambiare Bitcoin in modo sicuro, tra cui bitcoin up app . Su questa piattaforma è possibile creare un account gratuito per iniziare a fare Bitcoin trading in sicurezza.