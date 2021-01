Ultima ora - Scomparsa una persona, scatta la ricerca per Vigili del Fuoco e Carabinieri

Sono scattate le ricerche per una persona scomparsa dalla propria abitazione. Al momento non sono ancora note le generalità del giovane ma di certo è stato aperto il protocollo. Si tratterebbe di un giovane tra i 20 e 30 anni la cui auto sarebbe stata avvistata in piazza a Veglio.

Oltre ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone in Valle di Mosso sono arrivati da Torino anche aiuti dai loro colleghi con l'ausilio dell'elicottero Drago alzato dall'aeroporto Caselle, dall'unità cinofila di Volpiano e dal nucleo Sapr che stanno monitorando con i droni.