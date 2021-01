Possesso di droga, Carabinieri di Cossato segnalano alla Prefettura consumatore

Nella prima serata di ieri, nell’ambito dei quotidiani servizi preventivi messi in campo dai Carabinieri, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato ha fermato una persona che camminava a piedi per le vie del centro cittadino.

L’uomo, poi identificato per un 30enne del posto noto agli operanti per i suoi trascorsi nel mondo della tossicodipendenza, è stato sottoposto a perquisizione personale. Il controllo ha dato esito positivo in quanto addosso al giovane, occultata in una tasca dei pantaloni, gli operanti hanno rinvenuto una piccola quantità di hashish dichiaratamente per uso personale.

La droga è stata sequestrata ed al soggetto è stata ritirata la patente di guida. Dopodichè dal comando di via Marconi partirà una segnalazione completa alla Prefettura di Biella per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.