Muore a Biella Pier Renzo Ianno: è stato volontario dell'Ospedale per quasi 40 anni

Città di Biella in lutto per la morte di Pier Renzo Ianno, mancato ieri all'età di 88 anni. Originario di Tollegno con radici in Valle Cervo, prima operario poi responsabile di una ditta di trasporti, è stato volontario all'Ospedale di Biella fin dal 1982 e appassionato di montagna.

“Era una persona socievole, disponibile verso tutti: davvero una grande persona – così lo ricorda la famiglia – Ringraziamo tutto il personale ospedaliero per l'assistenza e le amorevoli cure prestate; l'hanno trattato con amore e affetto nell'ultima parte della sua vita terrena”.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 14 gennaio alle 17.30 nella Cattedrale di Biella. Sempre qui avrà luogo il funerale venerdì 15 gennaio, alle 15. La salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Tollegno.