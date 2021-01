Cendimento del manto stradale, segnalazioni da alcuni cittadini di Strona: “A quando l'intervento?” FOTO

“Abbiamo più volte segnalato alla Provincia questo cedimento del manto stradale. A quando l'intervento o aspettiamo come sempre il cedimento totale della carreggiata?”. A domandarselo alcuni cittadini di Strona che, in questi giorni, hanno inviato al nostro giornale lettere di segnalazione e foto di un tratto della Provinciale 221.

A fare il punto della situazione il sindaco Davide Cappio: “Situazioni come quelle se ne registrano molte nel Biellese. Il Comune e la Provincia sono al corrente di questa situazione. Noi come Comune non possiamo intervenire su ciò che non ci compete. Abbiamo fiducia nell'ente provinciale, e appena si potrà si interverrà. Sottolineo che la strada interessata non presenta condizioni di pericolosità: chiaro che va tenuta sotto controllo e monitorata ma il confronto con la Provincia è continuo e costante”.