Incidente senza feriti, poco dopo le 11,30 di oggi, in via Marconi a Biella. Una Lancia Y 10 condotta da una donna di circa 40 anni, per cause in corso di accertamento della Polizia locale, si è schiantata contro il muro all'incrocio con viale Giosuè Carducci.

Danni all'auto che è stata rimorchiata dal carro attrezzi e intervento degli operatori di Ambiente e Sicurezza per la pulizia della carreggiata e marciapiedi.