Servizio Civile Universale, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti pronta ad accogliere 4 volontari

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Biella è pronta ad accogliere 4 volontari per l’esecuzione del programma di intervento “Nuove generazioni per l’informazione il sostegno e l’inclusione sociale”.

Requisiti necessari per la partecipazione: Età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti; non aver ricevuto condanne; non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Per presentare la domanda occorreranno: lo Spid, per i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero (qui le istruzioni per richiederlo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). IMPORTANTE! Va attivato lo Spid con livello di sicurezza 2; le credenziali da richiedere al Dipartimento, per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (qui la procedura); un curriculum vitae redatto sotto forma di autocertificazione (che riporta dunque la dicitura: "Il sottoscritto ... ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara ...") con allegato il documento di identità.

La domanda di partecipazione scadrà lunedì 8 febbraio alle 14; è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Nel motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” vanno indicati il progetto scelto e il codice della sede dell’UICI di Biella: 171384. Alla nostra Sezione sono stati assegnati due progetti:

· Progetto 1 Laboratori di attivismo civico per l’inclusione sociale (3 volontari);

· Progetto 6 Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso (1 volontari). Si raccomanda un’attenta lettura del bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare! Per accedere al bando: https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf



Per accedere alle schede sintetiche dei progetti: https://www.uiciechi.it/serviziocivile/progetto1.asp https://www.uiciechi.it/serviziocivile/progetto6.asp

I volontari selezionati stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, che provvederà a erogare un compenso mensile.

Vi aspettiamo per condividere con voi un’esperienza che vi permetterà di avvicinarvi alla realtà delle persone cieche e ipovedenti, di rendervi utili, arricchirvi umanamente e acquisire nuove competenze! Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti: Tel. 015 20355 Mail uicbi@uiciechi.it sito www.uicibiella.it