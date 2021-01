A Sagliano Micca una mostra fotografica sul torrente Cervo prima e dopo l'alluvione

Una mostra fotografica che racconti il torrente Cervo. È il nuovo progetto presentato dall'amministrazione comunale di Sagliano Micca, in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Arte in Comune, che intende realizzare un evento culturale corredato di ricordi e visualizzazioni interattive del corso d'acqua e delle sue lame.

“Il progetto che ci vede in collaborazione con la Pro Loco dovrà avere luce in primavera inoltrata – spiega il vicesindaco Luca Forgnone – Ora, stiamo raccogliendo il materiale. La finalità è quella di preservare una memoria storica che rischierebbe di scomparire e da questo punto di vista oltre alle immagini diventano indispensabili le testimonianze di coloro che hanno vissuto il torrente da sempre e che ne conoscono aneddoti, trasformazioni del percorso. Spero ne esca un bel lavoro. Inoltre il consigliere Guglielmo Beltrami si sta occupando della parte tecnologica e dell' allestimento del progetto mentre la consigliera Michela Vannucci gestirà i rapporti con Arte In Comune, i cui fotografi forniranno le immagini dei vari aspetti del torrente post alluvione, mentre le foto storiche ci verranno fornite da tutti i cittadini, e non, che vorranno collaborare”.

A tal proposito chi volesse fornire materiale fotografico d' epoca o per lo meno anteriore agli eventi alluvionali dell'ottobre 2020 può inviare le fotografie (accompagnate dalla descrizione del luogo in cui sono state scattate con riportato il nominativo di chi l'ha messa a disposizione) agli indirizzi luca.forgnone@gmail.com e ferrarotitincamillo@libero.it o via WhatsApp ai numeri 3388043678 e 3200295609 o agli uffici comunali negli orari di apertura.