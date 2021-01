Nuovi orari uffici postali: esultano Bioglio, Netro, Pettinengo e Roppolo

L'azione congiunta delle amministrazioni comunale che si sono opposte alla situazione in essere ha prodotto un risultato a dir poco soddisfacente: dal 18 gennaio gli uffici postali di Bioglio, Netro, Pettinengo e Roppolo riapriranno per 6 giorni la settimana. Inoltre, nel Biellese, anche l'ufficio del Favaro avrà un potenziamento non meglio specificato ma sicuramente di buon auspicio.

L'ufficialità è fresca, di oggi pomeriggio. In pratica vengono così ripristinati alcuni interventi dei quali ne beneficerà la popolazione. Chiara la grande soddisfazione dei sindaci in questione che hanno accolto questa notizia con un largo sorriso di compiacimento. Ma ci sarebbe ancora da lavorare secondo i sindacati.

"Constatiamo una presa di coscienza dell'azienda che sentendo sindacato e autorità locali, in alcune realtà sono intervenute -commenta Vincenzo Chiariello della Slp-Cisl Biella-. Non siamo ancora soddisfatti anche perchè la richiesta del territorio è di ritornare alle aperture pre-covid. Ci auguriamo che nonostante le difficoltà del momento, la situazione generale venga ripristinata in toto con nuove assunzioni di personale per sopperire alle mancanze in essere".