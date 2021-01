Tapis Roulant e il fitness al tempo del Covid

Il Covid 19 non ha colpito la salute delle persone soltanto in modo diretto: anche chi non è stato toccato in nessuna maniera da questo terribile virus, ne ha sofferto comunque delle conseguenze importanti a livello di salute.

I lockdown, le zone arancioni e rosse, hanno ridotto drasticamente l’attività fisica delle persone. Non parliamo soltanto dell’attività sportiva, ma anche di quella assolutamente quotidiana a cui eravamo abituati.

Se ad esempio, eravamo abituati a fare un poco di spesa tutti i giorni alla bottega dell’alimentari, facendo una bella passeggiata, da Marzo dello scorso anno queste abitudini si sono perdute totalmente.

La salute fisica degli italiani ha risentito in maniera importante di questa mancanza di movimento. Il corpo umano soffre decisamente quando riduce drasticamente la sua operatività.

Senza contare che le palestre sono chiuse, e che le rigidità di autunno e inverno, rendono difficili gli spostamenti a piedi o in bici, anche in quei pochi giorni che ci sarebbe consentito uscire.

Per superare tutti questi blocchi, che con il tempo diventano anche psicologici, uno degli strumenti che più si è dimostrato utile è senza dubbio il tapis roulant.

Camminare, correre, fare esercizio, fare programmi di allenamento, sviluppare la propria resistenza fisica, rafforzare il proprio sistema cardiocircolatorio… tutte queste operazioni sono possibili con un tapis roulant.

Cos'è il tapis roulant

Il tapis roulant ha bisogno di poche presentazioni: è un attrezzo ginnico oramai diventato iconico nel mondo del fitness che consente di camminare e correre come se si fosse all’aria aperta.

Fondamentalmente è costituito da un nastro trasportatore sul quale è possibile camminare o correre senza per questo avanzare nello spazio. Un corrispettivo pedonale della cyclette.

Non esiste palestra che non abbia in dotazione un certo numero di tapis roulant sempre in funzione: sono infatti utili sia per il riscaldamento, sia per l’allenamento vero e proprio, sia in fase di post allenamento.

Particolarmente in questo periodo, dove la richiesta di tapis roulant è diventata massiccia nelle case di tutti gli italiani, i produttori si stanno sbizzarrendo nel produrre modelli adatti ad ogni tipo di esigenza.

Le caratteristiche principali di un tapis roulant

I nuovissimi “tappeti”, come vengono anche chiamati nel nostro Paese, sono pieni di tecnologia, che aiuta a migliorare i nostri allenamenti facendoli diventare anche divertenti.

Principalmente i tapis roulant sono dotati di meccanismi in grado di regolare sia la velocità con cui il nastro scorre sotto i nostri piedi, sia la pendenza del tappeto.

Si possono quindi simulare anche delle belle camminate in montagna, con un po’ di fantasia, senza muoversi dalla propria casa. Ma la cosa davvero eccezionale di questi attrezzi è che rendono tutto più facile e sicuro.

Sono infatti dotati di sistemi che ammortizzano e riducono al minimo, i risentimenti, gli urti e i microtraumi dello scheletro e della muscolatura, problematiche che, ad esempio, una corsa può generare quando non si hanno calzature adatte e si corre su superfici troppo dure.

Tra le altre cose, quasi tutti i tapis roulant, hanno a disposizione un’interfaccia computerizzata che riporta alcuni parametri del nostro allenamento, consentendoci così di monitorarci e di operare miglioramenti ai nostri allenamenti.

I dati che oramai tutti i tapis roulant offrono a chi vi si allena sopra, sono senza dubbio:

· Distanza percorsa

· Tempo di allenamento

· Calorie consumate

· Velocità

· Pendenza

· Frequenza cardiaca

Benefici e Vantaggi

I benefici dei tapis roulant sono davvero numerosi poiché questi strumenti permettono di disegnare il proprio allenamento su misura dell’utente.

Si può infatti lavorare sulla propria resistenza aerobica ma, a nostro parere, sono fondamentali anche i miglioramenti, spesso sottovalutati, dal punto di vista psicologico.

Raggiungere obiettivi attraverso un allenamento aiuta senz’altro l’utente a sentirsi soddisfatto di sé stesso e pieno di energia. Ma elencare tutti i benefici del tapis roulant può essere arduo, proviamoci!

Allenandosi sul tappeto è provato scientificamente che il tasso di stress nervoso diminuisce sensibilmente, c’è un miglioramento della salute cardio vascolare e respiratoria, benefici per le articolazioni, si bruciano grassi e si combatte l’obesità, aumenta l’ossigenazione dei tessuti del cuore, si migliora l’equilibrio e la coordinazione…

Tutto ciò riducendo drasticamente le vibrazioni da rimbalzo, evitando di sana pianta le condizioni meteo avverse, il traffico e lo smog, controllando sempre l’equilibrio grazie a maniglioni e altri appoggi, e risparmiando indiscutibilmente molto tempo.

Tipi di tapis roulant e criteri da valutare prima dell’acquisto

Come dicevamo, il mercato è particolarmente ricco di modelli e possiamo classificarli in base a diversi criteri.

Ad esempio il sito Migliori Offerte Online, specializzato nell’aiutare gli utenti a scegliere i migliori prodotti di vario genere, li classifica in base alla loro tecnologia di funzionamento.

Senza dubbio un altro criterio di scelta, è il livello tecnologico del macchinario: più è evoluto e più programmi di allenamento preimpostati avrà a disposizione.

Ma gli utenti che scelgono un tapis roulant per la propria abitazione spesso e volentieri preferiscono orientare la loro scelta secondo un altro criterio: lo spazio.

Ed ecco quindi che il mercato offre i tapis roulant a ingombro ridotto o pieghevoli. Ma si può anche scegliere in base al funzionamento: elettrico, magnetico o a propulsione muscolare.

Senza dubbio uno dei criteri più cari agli utenti è il costo del macchinario ed anche in questo il tapis roulant si dimostra davvero flessibile: si va da meno di 200 Euro per i modelli più basici agli oltre 3.000 Euro per i modelli più all’avanguardia.