Nuovo murales all'Ospedale, un messaggio di amore e speranza

Tutti insieme con il cuore. È il messaggio che appare nel murales realizzato nei giorni scorsi di fronte all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Un soldatino di piombo che regge in alto, su di una gamba sola, un grande e colorato cuore, insieme ad altri protagonisti di fiabe, come il gatto con gli stivali, cappuccetto rosso e altri.

Per l'occasione, l'ASL Biella ha pubblicato il seguente post sulla propria pagina Facebook: “Su tutte le difficoltà e i dolori della vita vince l'amore. E il soldatino di piombo che regge in alto, su una gamba sola, un grande cuore è lì a ricordarlo a tutti. Fiero e coraggioso proprio di fronte all'Ospedale dove a causa della pandemia da Covid-19, ma non solo, la sofferenza è stata più che mai presente. Il soldatino di piombo non è da solo. Con lui il gatto con gli stivali, la piccola fiammiferaia, cappuccetto rosso, il brutto anatroccolo, tutti con un dono in mano: fuoco, acqua, amore, oltre alla morale profonda che ciascuno di loro porta con la propria storia. L'ASLBI ringrazia Anna Lanzone e Luli Bejko, autrici dell'opera, realizzata alle porte del Natale, come dono per il sesto anniversario dell'Ospedale e come segno di speranza di fronte alla lotta al #covid-19, perché tra qualche mese si possa voltare pagina e dire C'era una volta...".