Gaglianico, alla Casa di Riposo partita la campagna vaccinale per ospiti e operatori

Giornata storica per la comunità di Gaglianico. “Giovedì scorso è partita la vaccinazione nelle case di riposo e la nostra è stata la prima nel Biellese a consentire la vaccinazione degli ospiti e degli operatori – spiega il sindaco Paolo Maggia in una nota stampa - Partiamo proprio dalla parte di popolazione più fragile del nostro paese e con questo voglio lanciare un messaggio di speranza rivolto a tutti per il prossimo futuro, intravedendo un raggio di sole dietro alla tempesta che questo terribile Covid-19 ha portato tra noi. In questo momento dobbiamo essere tutti uniti, abbandonando dannose posizioni di comodo ed inutili individualismi".

"Dobbiamo avere fiducia nella scienza e nella ricerca - sottolinea Maggia - per questo non appena arriverà il mio turno sicuramente mi vaccinerò, lo considero un dovere civico, che dimostra solidarietà nei confronti degli altri, un dovere morale al quale tutti devono adempiere. Nel frattempo, visto che dobbiamo ancora convivere con questo delicatissimo momento poniamo la massima attenzione ai nostri comportamenti”.