Coronavirus, in discesa i comuni Covid-free nel Biellese: ecco la mappa dei contagi

Numeri stabili o in leggero rialzo nella maggior parte dei comuni biellesi. Lo si nota dalla mappa interattiva della regione Piemonte, che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia da coronavirus su tutto il Biellese.

Rispetto a 7 giorni fa, dunque, cambia lo scenario generale, a partire proprio dai primi due centri per numero di abitanti: Biella, per esempio, passa dai 147 di sette giorni fa ai 148 di oggi. Cossato, invece, da 27 a 30. A loro si aggiungono altre realtà con il numero dei casi in aumento: Andorno Micca (da 24 a 37), Gaglianico (da 5 a 6), Occhieppo Superiore (da 6 a 7), Pralungo (da 5 a 13), Pray (da 6 a 12), Ronco Biellese (da 0 a 6), Sagliano Micca (da 6 a 9), Tollegno (da 8 a 9) e Viverone (da 4 a 5).

Candelo (15) e Vigliano Biellese (28), invece, restano stabili come Cavaglià (7), Quaregna Cerreto (3) e Sandigliano (8). Numeri in discesa, invece, a: Cerrione (da 11 a 8), Coggiola (da 9 a 7), Lessona (da 14 a 6), Mongrando (da 11 a 9), Occhieppo Inferiore (da 10 a 8), Pettinengo (da 7 a 2), Pollone (da 10 a 4), Ponderano (da 6 a 5), Salussola (da 8 a 4), Valdengo (da 9 a 7) e Valdilana (da 27 a 13).

Diminuiscono, invece, le realtà Covid-free nel Biellese: una settimana fa erano 25, ora 18. A Callabiana, Curino, Dorzano, Gifflenga, Magnano, Miagliano, Muzzano, Piedicavallo, Rosazza, Sala Biellese, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo, Veglio e Villanova Biellese si aggiungono soltanto Donato, Masserano e Netro. Infine, salgono a 65 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 11 gennaio.