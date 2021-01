Andorno Micca, arriva l'app che mette i cittadini in linea diretta con il Comune

Un app per essere sempre informati su news ed eventi del Comune di Andorno Micca, manifestazioni, cultura, storia e tradizioni. Queste sono solo alcune delle funzioni che ha in servo “MyAndornoMicca”, la nuova app comunale realizzata per la cittadinanza dall'amministrazione comunale. “Una prima app era già stata preparata nel 2015 – commenta il sindaco Davide Crovella – Ora si è rinnovata con notevoli miglioramenti sotto l'aspetto tecnologico ed è scaricabile gratuitamente. Si tratta di creare una linea diretta con i cittadini”.

La nuova app, infatti, consente di ricevere direttamente le notizie più importanti sulle iniziative del territorio, scadenze, ordinanze, criticità ambientali e tanto altro tramite l’attivazione delle notifiche push.“Fornisce, inoltre, informazioni per raggiungere e scoprire i luoghi più belli da visitare nel territorio biellese e tutto ciò che serve per vivere Andorno Micca – conclude il primo cittadino - Permette inoltre di mettersi in contatto diretto con gli Uffici Comunali e con i principali Enti ed Uffici del territorio. Basta registrarsi”.