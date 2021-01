2,4 milioni di euro di contributi per restaurare 135 gioielli artistici del Piemonte e Valle d'Aosta

135 “gioielli” artistici e architettonici del Piemonte e della Valle d’Aosta potranno rinascere con i 2,4 milioni di euro di contributi assegnati da Fondazione CRT tramite il bando “Restauri Cantieri Diffusi”. Obiettivo di questa progettualità è recuperare beni immobili e mobili – campanili, facciate, pavimentazioni, tele, statue, libri, arredi lignei – sottoposti a tutela, e promuovere la conoscenza e la piena fruizione dei luoghi da parte di fasce sempre più ampie di pubblico. Le risorse della Fondazione CRT renderanno possibile anche il restauro conservativo della facciata lato sud della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dell’altare maggiore della Real Chiesa di San Lorenzo a Torino e della pavimentazione della Sala delle Grottesche del Castello della Manta nel Cuneese.

Saranno quindi aperti nei prossimi mesi 135 cantieri che coinvolgeranno oltre 250 imprese medio-piccole del territorio.

“La tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico nel contesto paesaggistico e ambientale ha un ‘senso contemporaneo’, un legame identitario con la vita della comunità: per i mecenati del XXI secolo come le Fondazioni, salvare la memoria e la bellezza dei luoghi, in linea con i principi stessi della Costituzione, significa lavorare concretamente per il bene comune – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Il progetto ‘Restauri’ unisce al valore culturale anche quello economico-occupazionale, particolarmente significativo in questo momento di estrema difficoltà per il Paese, restituendo fiducia, speranza e una prospettiva di ripartenza: l’apertura dei cantieri per il recupero delle opere, infatti, creerà nuove opportunità di lavoro sul territorio funzionali alla ripresa, rafforzando la capacità di ‘resilienza’ dell’intera comunità”.

“Oggi più che mai, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, si comprende cosa significa non poter fruire della bellezza del patrimonio artistico-culturale e l’importanza di tutelarlo nel tempo – dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci –. Grazie anche ai meccanismi di detrazione e agevolazione fiscale dell’Art bonus, il contributo di Fondazione CRT per la rinascita della ‘grande bellezza’ diffusa a livello locale ma di rilevanza anche nazionale, attiva un doppio circolo virtuoso: ridà fiato a molte imprese nel nord Ovest e mette a disposizione del territorio ulteriori risorse - 730mila euro nell’ultimo anno - concretizzando il ruolo strategico della filantropia per garantire che l’arte sia, al tempo stesso, una ricchezza da valorizzare nel presente, ma anche un’eredità per il futuro".

Salgono a oltre 2.700 i beni fatti rinascere da Fondazione CRT, nell'ambito di Restauri Cantieri Diffusi, con un investimento di oltre 45 milioni di euro.

Ecco una selezione di progetti beneficiari delle risorse del bando Restauri Cantieri Diffusi.

Nel Torinese saranno restaurati, in particolare, l'androne di accesso all'Accademia di Medicina con i suoi tre affreschi di Bartolomeo Guidobono e la copertura e pavimentazione della Chiesa San Pietro in Vincoli a Cavoretto, la Cappella della Madonnina presso l'Abbazia di S. Maria di Pulcherada a S. Mauro Torinese, gli affreschi della Confraternita di Santa Croce a Ivrea.

In provincia di Cuneo, oltre alla Sacrestia della Chiesa di S. Filippo Neri a Mondovì, Fondazione CRT finanzia, in particolare, il risanamento della torre campanaria e della facciata della chiesa parrocchiale dei SS.mi Marcellino, Pietro ed Erasmo di Envie, il progetto “Settecento da salvare: due tele di Rapous e Operti” della vecchia parrocchiale di Montà, la valorizzazione del sistema di fortificazioni di Moiola risalenti al 1940-1942, il risanamento e il consolidamento delle coperture della Cappella di Sant’Anna, sede della Confraternita dei Flagellanti a Murazzano e, sempre a Murazzano, il restauro delle superfici decorate del Santuario della Beata Vergine di Hal, alla cui immagine è attribuita la salvezza nel 1944, quando la cittadina cuneese era in procinto di essere bruciata dai tedeschi.

Nell’Alessandrino gli interventi riguardano, tra gli altri, il restauro artistico della cappella barocca del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale dei SS. Michele e Pietro a Felizzano e la riqualificazione nel complesso architettonico monumentale dell’ex convento dell’Annunziata a Tortona.

Nell’Astigiano verranno realizzati il recupero architettonico e funzionale delle sale di rappresentanza di Palazzo Ottolenghi e la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della chiesa di S. Michele Arcangelo a Moncucco.

Nel Biellese sono previste opere di restauro della Cappella della Madonna del Rosario nella Parrocchia di Pettinengo – con i dipinti murali del Galliari e l’altare ligneo degli Aureggio del XVIII secolo – e dei dipinti murali interni all'Oratorio di S. Maria delle Grazie di Netro.